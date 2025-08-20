Hôtels à vendre en Oblast de Yambol, Bulgarie

Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtel 196 m² dans Botevo, Bulgarie
Hôtel 196 m²
Botevo, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 196 m²
Description de l'objet: Superficie : 196 m2 Parcelle: 1210 m2 Nous vous proposons à la vent…
$110,568
Hôtel 120 m² dans Bolyarovo, Bulgarie
Hôtel 120 m²
Bolyarovo, Bulgarie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Description de l'objet: Maison entièrement meublée et rénovée avec 4 chambres à Bolyarovo, R…
$78,329
Hôtel 74 m² dans Malko Sharkovo, Bulgarie
Hôtel 74 m²
Malko Sharkovo, Bulgarie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Description de l'objet: Nouvellement construit maison de plain-pied à vendre dans le village…
$44,227
Hôtel 45 m² dans Elhovo, Bulgarie
Hôtel 45 m²
Elhovo, Bulgarie
Chambres 1
Surface 45 m²
Description de l'objet: Surface habitable: 45 m2 Terrain: 1 400 m2 Nous vous proposons à la…
$8,962
Hôtel 120 m² dans Bolyarovo, Bulgarie
Hôtel 120 m²
Bolyarovo, Bulgarie
Chambres 3
Surface 120 m²
Description de l'objet: Maison massive de deux étages avec 6 chambres près de Bolyarovo Pri…
$18,622
Hôtel 120 m² dans Malomir, Bulgarie
Hôtel 120 m²
Malomir, Bulgarie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Description de l'objet: Surface habitable: 120 m2 Terrain: 780 m2 La maison est située près…
$48,883
Hôtel 80 m² dans Yambol, Bulgarie
Hôtel 80 m²
Yambol, Bulgarie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Description de l'objet: Maison de deux étages à 15 minutes de la ville d'Elhovo Prix: 8000 …
$9,311
Hôtel 80 m² dans Malomirovo, Bulgarie
Hôtel 80 m²
Malomirovo, Bulgarie
Surface 80 m²
Description de l'objet: Superficie : 2 130 m2 Nous vous proposons à la vente un terrain ave…
$5,819
