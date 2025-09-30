Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtels à vendre en Oblast de Varna, Bulgarie

Varna
6
6 propriétés total trouvé
Hôtel 1 m² dans Varna, Bulgarie
Hôtel 1 m²
Varna, Bulgarie
Surface 1 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons à la vente un terrain de 850 m2 dans le village …
$27,933
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Hôtel 1 m² dans Varna, Bulgarie
Hôtel 1 m²
Varna, Bulgarie
Surface 1 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons trois parcelles dans la zone de Zlatna Ribka ave…
$299,721
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Hôtel 1 m² dans Varna, Bulgarie
Hôtel 1 m²
Varna, Bulgarie
Surface 1 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons à la vente un terrain réglementé de 1041 m2 dans…
$157,507
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Hôtel 1 m² dans Varna, Bulgarie
Hôtel 1 m²
Varna, Bulgarie
Surface 1 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons à la vente un terrain de 764 m2 dans la ville de…
$115,596
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Hôtel 2 000 m² dans Varna, Bulgarie
Hôtel 2 000 m²
Varna, Bulgarie
Nombre de pièces 20
Surface 2 000 m²
Selling a working business - hotel Locality: Evksinograd, Varna, Bulgaria Area: 2000.00 sq.m…
$1,08M
Hôtel 96 m² dans Varna, Bulgarie
Hôtel 96 m²
Varna, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons à la vente un appartement spacieux et ensoleillé…
$115,224
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski

