Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Oblast de Varna
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Oblast de Varna, Bulgarie

Varna
175
Byala
55
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Shkorpilovtsi, Bulgarie
Appartement 2 chambres
Shkorpilovtsi, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Sol 4/4
Nous proposons un spacieux appartement de deux chambres, élégamment meublé, avec vue panoram…
$136,320
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GINY DOM
Langues
English, Русский, Français, Български
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Oblast de Varna

1 BHK
2 BHK

Caractéristiques des propriétés en Oblast de Varna, Bulgarie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller