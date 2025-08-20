Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Municipalité de Valtchi Dol
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Municipalité de Valtchi Dol, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Cherventsi, Bulgarie
Maison 2 chambres
Cherventsi, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 87 m²
Description de l'objet: A vendre est une maison de vacances dans le village de Cherventsi, à…
$48,883
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
