Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Tvarditsa
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Tvarditsa, Bulgarie

5 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Tvarditsa, Bulgarie
Maison 4 chambres
Tvarditsa, Bulgarie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Description of object: For sale is a well-maintained and versatile single-family home with a…
$281,664
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 4 chambres dans Tvarditsa, Bulgarie
Maison 4 chambres
Tvarditsa, Bulgarie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Description of object: For sale is a well-maintained and versatile single-family home with a…
$281,664
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 4 chambres dans Tvarditsa, Bulgarie
Maison 4 chambres
Tvarditsa, Bulgarie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Description of object: For sale is a well-maintained and versatile single-family home with a…
$281,664
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
AdriastarAdriastar
Maison 4 chambres dans Tvarditsa, Bulgarie
Maison 4 chambres
Tvarditsa, Bulgarie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 142 m²
Sol 2/2
Numéro d'identification 33901656Coût : 165 000 eurosZone résidentielle: S. Tvrdytsa obl. Des…
$194,765
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Tvarditsa, Bulgarie
Maison 4 chambres
Tvarditsa, Bulgarie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Description de l'objet: A vendre est une maison unifamiliale bien entretenue et polyvalente …
$279,330
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Tvarditsa, Bulgarie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller