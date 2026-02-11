Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Svilengrad, Bulgarie

6 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Mladinovo, Bulgarie
Villa 4 chambres
Mladinovo, Bulgarie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 2 000 m²
Nombre d'étages 2
Situé paisiblement dans un village, avec des résidents agréables et accueillants dans la mon…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Mladinovo, Bulgarie
Maison 1 chambre
Mladinovo, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 80
Aperçu de la propriétéMaison d'une chambre pour RENT dans le village de Mladinovo, quartier …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Levka, Bulgarie
Maison 4 chambres
Levka, Bulgarie
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 922 m²
Nombre d'étages 2
Maison rurale de 4 chambres dans le village proche de Svilengrad pour seulement 18 000 euros…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
OneOne
Maison 2 chambres dans Svilengrad, Bulgarie
Maison 2 chambres
Svilengrad, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Surface 1 500 m²
Nombre d'étages 1
NE MISSEZ PAS CETTE OFFRE!!! Maison d'un étage avec 3 chambres, réception et un sous-sol ave…
$21,266
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Svilengrad, Bulgarie
Villa 4 chambres
Svilengrad, Bulgarie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 950 m²
Nombre d'étages 2
Quatre chambres #house dans un village proche de Harmanli et Svilengrad. La maison si entièr…
$53,165
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Mustrak, Bulgarie
Maison 4 chambres
Mustrak, Bulgarie
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 2 300 m²
Nombre d'étages 2
Ne manquez pas cette OFFRE ! Belle villa entièrement construite dans un ancien style builgar…
$67,075
Laisser une demande
Turn KeyTurn Key

Caractéristiques des propriétés en Svilengrad, Bulgarie

