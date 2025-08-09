Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Bulgarie
  3. Résidentiel
  4. Studio
  5. Terrain de golf

près du club de golf Studios à vendre en Bulgarie

Sveti Vlas
3
Oblast de Bourgas
68
Nessebar
29
Akheloï
4
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Sveti Vlas, Bulgarie
Studio 1 chambre
Sveti Vlas, Bulgarie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 5/5
Nous vous proposons un spacieux appartement meublé d'une chambre avec VUE MER FRONTALE dans …
$72,371
Agence
GINY DOM
Langues
English, Русский, Français, Български
