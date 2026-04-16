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Hôtels à vendre en Municipalité de Sredets, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Hôtel 100 m² dans Sredets, Bulgarie
Hôtel 100 m²
Sredets, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Description de l'objet: Distance jusqu'à la plage la plus proche: 55.45 km (Kraimori, Burgas…
$96,711
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Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
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