Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Shabla
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Shabla, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Hôtel 330 m² dans Krapets, Bulgarie
Hôtel 330 m²
Krapets, Bulgarie
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 330 m²
Description de l'objet: Nous offrons une maison avec une vue panoramique dans le village de …
$347,999
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller