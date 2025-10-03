Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Municipalité de Primorsko
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Piscine

Appartements Piscine à vendre en Municipalité de Primorsko, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Primorsko, Bulgarie
Appartement 2 chambres
Primorsko, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 1/5
Nous vous proposons un spacieux appartement de trois étages dans la résidence Green Paradise…
$168,910
Agence
GINY DOM
Langues
English, Русский, Français, Български
Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Primorsko, Bulgarie

