avec jardin Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Municipalité de Pomorié, Bulgarie

Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Municipalité de Pomorié, Bulgarie

Akheloï
4
4 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Akheloï, Bulgarie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Akheloï, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 94 m²
Sol 6/6
Nous proposons un spacieux appartement meublé d'une chambre avec une vue panoramique sur la …
$177,632
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Akheloï, Bulgarie
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Akheloï, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Sol 5/7
Nous proposons un spacieux appartement en duplex meublé avec plusieurs pièces et vue imprena…
$410,327
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Akheloï, Bulgarie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Akheloï, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 94 m²
Sol 6/6
Nous proposons un spacieux appartement en duplex meublé de deux chambres avec vue mer partie…
$177,632
OneOne
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Akheloï, Bulgarie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Akheloï, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Sol 6/6
Nous proposons un spacieux appartement en duplex meublé de deux chambres avec vue mer, situé…
$175,295
Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Pomorié, Bulgarie

