  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Municipalité de Pomorié
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipalité de Pomorié, Bulgarie

Kablechkovo
12
Akheloï
6
1 propriété total trouvé
Maison 10 chambres dans Akheloï, Bulgarie
Maison 10 chambres
Akheloï, Bulgarie
Nombre de pièces 12
Chambres 10
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 4
Nous vous proposons une spacieuse maison meublée de quatre étages avec VUE MER à Aheloy. …
$174,000
Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Pomorié, Bulgarie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
