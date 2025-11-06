Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Municipalité de Nessebar
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Municipalité de Nessebar, Bulgarie

propriété commerciale
213
restaurants
3
hôtels
137
immeubles de placement
5
Montrer plus
2 propriétés total trouvé
Bureau dans Nessebar, Bulgarie
Bureau
Nessebar, Bulgarie
Description of object: We are pleased to offer you a fully furnished office in the exclusive…
$128,213
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Bureau dans Nessebar, Bulgarie
Bureau
Nessebar, Bulgarie
Description of object: We are pleased to offer you a well-maintained office in the modern Co…
$55,831
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller