Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Kablechkovo
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Kablechkovo, Bulgarie

propriété commerciale
6
1 propriété total trouvé
Hôtel 210 m² dans Kablechkovo, Bulgarie
Hôtel 210 m²
Kablechkovo, Bulgarie
Surface 210 m²
Description de l'objet: OFFRE EXCLUSIVE ! Nous vous proposons à la vente une grande et belle…
$328,535
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller