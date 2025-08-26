Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Elhovo
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Elhovo, Bulgarie

2 propriétés total trouvé
Hôtel 80 m² dans Malomirovo, Bulgarie
Hôtel 80 m²
Malomirovo, Bulgarie
Surface 80 m²
Description de l'objet: Superficie : 2 130 m2 Nous vous proposons à la vente un terrain ave…
$5,819
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Hôtel 45 m² dans Elhovo, Bulgarie
Hôtel 45 m²
Elhovo, Bulgarie
Chambres 1
Surface 45 m²
Description de l'objet: Surface habitable: 45 m2 Terrain: 1 400 m2 Nous vous proposons à la…
$8,962
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller