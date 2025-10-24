Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Commercial
  4. Entreprise établie

Entreprise à vendre en Bulgarie

propriété commerciale
330
restaurants
10
hôtels
155
des bureaux
6
2 propriétés total trouvé
Entreprise établie 4 344 m² dans Bliznatsi, Bulgarie
Entreprise établie 4 344 m²
Bliznatsi, Bulgarie
Surface 4 344 m²
Nombre d'étages 1
SIRENA HOLIDAY PARK is a well-developed and successful tourist complex, located in the pictu…
$1,14M
Vendeur particulier
Langues
English
Brand New Fitness By Paradise Mall dans Elin Pelin, Bulgarie
Brand New Fitness By Paradise Mall
Elin Pelin, Bulgarie
Surface 400 m²
New And Equipped Fitness Near Paradise Mall, Sofia For sale a new, fully operating and furn…
$1,65M
