  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Byala
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Byala, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Byala, Bulgarie
Studio 1 chambre
Byala, Bulgarie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Sol 1/5
Studio à Byala Sun Residence 8 est une solution moderne pour les loisirs et l'investissement…
$57,770
