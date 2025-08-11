Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Byala
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Byala, Bulgarie

3 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Byala, Bulgarie
Maison 3 chambres
Byala, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 235 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous proposons une spacieuse maison meublée de deux étages à Byala, dans la région de V…
$345,990
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GINY DOM
Langues
English, Русский, Français, Български
Maison 2 chambres dans Byala, Bulgarie
Maison 2 chambres
Byala, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons une spacieuse maison meublée de plain-pied avec jardin à Byala, dans la …
$196,487
Maison 3 chambres dans Byala, Bulgarie
Maison 3 chambres
Byala, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous proposons une spacieuse maison meublée de deux étages à Byala, dans la région de V…
$214,074
Caractéristiques des propriétés en Byala, Bulgarie

avec Garage
Bon marché
Luxe
