Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Oblast de Bourgas
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en Oblast de Bourgas, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Villa 3 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous proposons une luxueuse maison individuelle de deux étages avec VUE FRONTALE SUR LA…
$615,126
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GINY DOM
Langues
English, Русский, Français, Български
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Oblast de Bourgas, Bulgarie

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller