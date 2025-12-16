Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Bankia, Bulgarie

2 propriétés total trouvé
Maison dans Ivanyane, Bulgarie
Maison
Ivanyane, Bulgarie
Surface 144 m²
Nombre d'étages 2
DREAM SEEN INDISTANT IMOTI vend une maison avec un grand jardin plat dans le village pittore…
$422,395
Laisser une demande
Manoir 4 chambres dans Sofia City, Bulgarie
Manoir 4 chambres
Sofia City, Bulgarie
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 100 m²
Nombre d'étages 3
Modern House For Sale, Bankya, Sofia Bestay Property presents a house with modern archite…
$799,688
Laisser une demande
