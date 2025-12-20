Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bungalows à vendre en Balchik, Bulgarie

Bungalow 3 chambres dans Baltchik, Bulgarie
Bungalow 3 chambres
Baltchik, Bulgarie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Description de l'objet: Nous vous offrons un bungalow spacieux et de haute qualité avec une …
$246,201
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Bungalow 3 chambres dans Gurkovo, Bulgarie
Bungalow 3 chambres
Gurkovo, Bulgarie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 159 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons une nouvelle maison individuelle d'un étage cons…
$245,087
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Caractéristiques des propriétés en Balchik, Bulgarie

