  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Municipalité d'Aïtos
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Municipalité d'Aïtos, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Tchernograd, Bulgarie
Maison 3 chambres
Tchernograd, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons une spacieuse maison meublée de plain-pied dans le village de Chernograd…
$72,312
Agence
GINY DOM
Langues
English, Русский, Français, Български
Caractéristiques des propriétés en Municipalité d'Aïtos, Bulgarie

