  2. Bélarus
  3. Vuhlouski sielski Saviet
  4. Commercial

Immobilier commercial en Vuhlouski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 1 804 m² dans Vuhlouski sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 1 804 m²
Vuhlouski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 10
Surface 1 804 m²
Sol 1/2
Nous offrons à votre attention un bâtiment multifonctionnel avec un terrain situé à l'adress…
$180,000
