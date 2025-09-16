Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Subotnicki sielski Saviet
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Subotnicki sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Subotnicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Subotnicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 41 m²
Une ferme confortable à vendre dans le quartier Ivievsky! L'endroit idéal pour vivre, se dét…
$4,300
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Subotnicki sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller