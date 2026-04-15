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Immobilier commercial en Slutsk District, Bélarus

Sloutsk
5
Viasiejski sielski Saviet
3
9 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 1 061 m² dans Sloutsk, Bélarus
Propriété commerciale 1 061 m²
Sloutsk, Bélarus
Surface 1 061 m²
Sol 1/2
$150,000
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Restaurant 190 m² dans Viasiejski sielski Saviet, Bélarus
Restaurant 190 m²
Viasiejski sielski Saviet, Bélarus
Surface 190 m²
Nombre d'étages 2
Nous offrons une option peu coûteuse pour faire des affaires: un café ou un domaine sur la r…
$15,000
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Boutique 480 m² dans Sloutsk, Bélarus
Boutique 480 m²
Sloutsk, Bélarus
Surface 480 m²
Nombre d'étages 2
A vendre est un bâtiment indépendant, 480 m2, avec un locataire existant (épicerie) dans le …
$70,000
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Boutique 116 m² dans Pokrasava, Bélarus
Boutique 116 m²
Pokrasava, Bélarus
Surface 116 m²
Sol 1/1
Nous offrons une excellente option pour faire des affaires.Situation privilégiée à 16 km de …
$35,000
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Entrepôt 251 m² dans Sloutsk, Bélarus
Entrepôt 251 m²
Sloutsk, Bélarus
Nombre de pièces 7
Surface 251 m²
Sol 1/1
Entrepôt 250,9 m2, chauffage ❤️Un vaste entrepôt industriel de 250,9 m2 avec chauffage combi…
$52,000
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Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
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Boutique 72 m² dans Sloutsk, Bélarus
Boutique 72 m²
Sloutsk, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 72 m²
Sol 1/1
Commercial premises ❤️ Good premises for commercial real estate in Slutsk are for sale! Addr…
$35,000
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Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
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Boutique 190 m² dans Viasiejski sielski Saviet, Bélarus
Boutique 190 m²
Viasiejski sielski Saviet, Bélarus
Surface 190 m²
Nombre d'étages 2
Nous offrons une option peu coûteuse pour démarrer une entreprise. Excellent emplacement à 1…
$15,000
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Fabrication 190 m² dans Viasiejski sielski Saviet, Bélarus
Fabrication 190 m²
Viasiejski sielski Saviet, Bélarus
Surface 190 m²
Nombre d'étages 2
Nous offrons une option peu coûteuse pour démarrer une entreprise. Excellent emplacement à 1…
$15,000
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Boutique 383 m² dans Sloutsk, Bélarus
Boutique 383 m²
Sloutsk, Bélarus
Surface 383 m²
Nombre d'étages 2
À vendre est un bâtiment de 2 étages spécialisé dans le commerce de détail, magasin no 12. C…
$228,000
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