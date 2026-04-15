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Immobilier commercial en Sloutsk, Bélarus

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5 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 1 061 m² dans Sloutsk, Bélarus
Propriété commerciale 1 061 m²
Sloutsk, Bélarus
Surface 1 061 m²
Sol 1/2
$150,000
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Boutique 480 m² dans Sloutsk, Bélarus
Boutique 480 m²
Sloutsk, Bélarus
Surface 480 m²
Nombre d'étages 2
A vendre est un bâtiment indépendant, 480 m2, avec un locataire existant (épicerie) dans le …
$70,000
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Entrepôt 251 m² dans Sloutsk, Bélarus
Entrepôt 251 m²
Sloutsk, Bélarus
Nombre de pièces 7
Surface 251 m²
Sol 1/1
Entrepôt 250,9 m2, chauffage ❤️Un vaste entrepôt industriel de 250,9 m2 avec chauffage combi…
$52,000
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Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
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Boutique 72 m² dans Sloutsk, Bélarus
Boutique 72 m²
Sloutsk, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 72 m²
Sol 1/1
Commercial premises ❤️ Good premises for commercial real estate in Slutsk are for sale! Addr…
$35,000
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Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
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Boutique 383 m² dans Sloutsk, Bélarus
Boutique 383 m²
Sloutsk, Bélarus
Surface 383 m²
Nombre d'étages 2
À vendre est un bâtiment de 2 étages spécialisé dans le commerce de détail, magasin no 12. C…
$228,000
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