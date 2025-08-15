Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Scytkavicki sielski Saviet
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Scytkavicki sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Cierabuty, Bélarus
Maison
Cierabuty, Bélarus
Surface 92 m²
Une maison à vendre à Terebute, quartier Starodorozhsky.Bâtiment: 1993 Grande maison. Surfac…
$12,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Scytkavicki sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller