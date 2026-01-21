Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Sarsunski sielski Saviet
  4. Commercial

Immobilier commercial en Sarsunski sielski Saviet, Bélarus

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 786 m² dans Novy Dvor, Bélarus
Propriété commerciale 786 m²
Novy Dvor, Bélarus
Nombre de pièces 43
Surface 786 m²
Nombre d'étages 2
$290,000
Laisser une demande
Fabrication 786 m² dans Novy Dvor, Bélarus
Fabrication 786 m²
Novy Dvor, Bélarus
Nombre de pièces 43
Surface 786 m²
Nombre d'étages 2
$290,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller