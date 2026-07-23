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Restaurants à vendre en Retchitsa, Bélarus

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Restaurant 308 m² dans Retchitsa, Bélarus
Restaurant 308 m²
Retchitsa, Bélarus
Surface 308 m²
Sol 1/1
Vente de cafés dans un endroit pratiqueAdresse: région de Gomel, district de Rechitsky, Rech…
$189,000
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