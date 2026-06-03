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Immobilier commercial en Retchitsa, Bélarus

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2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 344 m² dans Retchitsa, Bélarus
Propriété commerciale 344 m²
Retchitsa, Bélarus
Surface 344 m²
Sol 1/1
Vente de l'immeuble (entreprise finie à haut rendement)Adresse: Rechitsa, St. Sydko, 27ASupe…
$337,931
T.V.A.
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Bureau 856 m² dans Retchitsa, Bélarus
Bureau 856 m²
Retchitsa, Bélarus
Nombre de pièces 10
Surface 856 m²
Sol 1/3
Nous offrons à votre attention un bâtiment de capitale non fini détaché situé à l'adresse: d…
$295,000
T.V.A.
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