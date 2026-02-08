Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Prysnianski sielski Saviet
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Prysnianski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Prysno, Bélarus
Maison
Prysno, Bélarus
Surface 188 m²
La structure inachevée du capital (maison résidentielle) est vendue dans la rue Ag. Soviet d…
$15,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Prysnianski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller