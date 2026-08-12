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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Bélarus

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Minsk
1418
Maladetchna
38
Mahiliow
127
Baranavitchy
25
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482 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Minsk, Bélarus
Ruban Unité VIP
Chalet 4 chambres
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 199 m²
Nombre d'étages 3
Une occasion rare d'acheter une propriété qui combine confort, intimité et valeur à long ter…
$598,000
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Vendeur particulier
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Русский
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Maison 4 chambres dans Tarasava, Bélarus
Maison 4 chambres
Tarasava, Bélarus
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Nombre d'étages 2
🏡 Résidence exclusive, à seulement 5 minutes de l'avenue Pobediteley. Le "Miami près de Mins…
$3,50M
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Vendeur particulier
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Maison dans Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Surface 108 m²
Maison en brique confortable sur un terrain de 10 acres ❤️À vendre une maison en brique conf…
$84,363
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TekceTekce
Maison dans Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 35 m²
Cabine en bois avec grenier ❤️Gîte confortable avec chauffage de poêle, jardin fruitier et c…
$11,979
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Maison dans Ciurli, Bélarus
Maison
Ciurli, Bélarus
Surface 84 m²
Maison dans la banlieue Molodechno avec toutes les communications. Adresse : Molodechnensky …
$73,609
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Maison dans Drackauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Drackauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 24 m²
En vente avec un bon emplacement, dans un endroit pittoresque, en vente dacha.Bonnes allées.…
$21,975
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Maison dans Tycynki, Bélarus
Maison
Tycynki, Bélarus
Surface 97 m²
Votre rêve de la vie paysanne commence ici ! Nous vous proposons d'acheter une maison très a…
$44,105
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Maison 2 chambres dans Aziory, Bélarus
Maison 2 chambres
Aziory, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 27 m²
Nombre d'étages 1
En vente demi-maison - appartement isolé de 2 pièces dans la rue. Neuf au milieu de l'âge. L…
$19,335
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Chalet dans Valiarjanava, Bélarus
Chalet
Valiarjanava, Bélarus
Surface 438 m²
A vendre cottage exclusif classe premium 100% prêt avec des meubles avec sa propre piscine d…
$597,287
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Maison dans Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 93 m²
Dacha à Lukomorye - un endroit où vous voulez retourner ❤️Il y a des endroits où le matin co…
$23,622
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Maison dans Hrodna, Bélarus
Maison
Hrodna, Bélarus
Surface 14 m²
Un chalet bien entretenu est à vendre.Adresse: ST Forestry 2, Gozhsky S/S.Caractéristiques:•…
$15,017
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Maison dans Hrodna, Bélarus
Maison
Hrodna, Bélarus
Surface 129 m²
A vendre maison résidentielle confortable à South Grodno:- la superficie totale du bâtiment …
$170,412
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Maison dans Liebiadzieva, Bélarus
Maison
Liebiadzieva, Bélarus
Surface 61 m²
Une maison confortable. Lebedevo, quartier Molodechny avec un terrain de 20 acres ❤️ Maison …
$8,774
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Maison dans Baranavitchy, Bélarus
Maison
Baranavitchy, Bélarus
Surface 260 m²
A vendre une très belle et spacieuse maison dans un endroit calme et confortable, avec toute…
$149,518
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Chalet dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 207 m²
A vendre une belle maison de campagne sur les rives de la rivière "Vyacha" dans le prestigie…
$159,277
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Maison dans Tracciakouski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Tracciakouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 43 m²
A vendre chalet à ST "Constructeur de route" avec un terrain de 6,33 acres. La maison a été …
$6,800
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Maison dans Cerninski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Cerninski sielski Saviet, Bélarus
Surface 65 m²
Un dacha à Kosich.Demander des informations plus détailléesNos clients ne paient pas pour le…
$29,003
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Maison dans Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 35 m²
A vendre un gîte confortable à Molodechnensky direction dans la station "Medtechnician". Cab…
$13,521
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Maison dans Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 86 m²
Le chalet est vendu à deux niveaux - l'arbre est gainé d'un chariot à 21 km de la Ring Road …
$22,000
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Maison dans Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 83 m²
A vendre un dacha confortable, entièrement équipé dans ST "Lada-A". Un endroit idéal pour le…
$19,900
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Maison dans Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 126 m²
Résidence toute l'année sous Minsk est à vendre! À seulement 35 km de MKAD !L'équilibre parf…
$43,869
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Maison dans Pliski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Pliski sielski Saviet, Bélarus
Maison à vendre, isolée, vous pouvez vivre en hiver, bordée de maison, à l'intérieur d'une i…
$26,000
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Maison dans Bluzski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Bluzski sielski Saviet, Bélarus
Surface 44 m²
Chalet en brique de deux niveaux près de la gare ❤️Chalet en brique de 44 m2 avec quatre sal…
$11,725
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Maison dans Zdanovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Zdanovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 65 m²
Un chalet de deux étages entièrement fini est à vendre (arrondissement de Minsk, rue Ekran).…
$53,000
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Maison dans Chmielieuski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Chmielieuski sielski Saviet, Bélarus
Surface 52 m²
Terrain 9809. Maison à vendre à Sokolovo Demander des informations plus détaillées Le prix e…
$20,011
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Chalet dans Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 71 m²
A vendre une maison de campagne confortable dans le bâtiment du chalet de Bagritsovschyna, r…
$69,683
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Maison dans Zdanovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Zdanovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 38 m²
Maison + SUBUM BANYU ! Lieu: Conseil du village de Zhdanovichi, CT "Pine Garden" 12 km de M…
$24,296
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Maison dans Smarhon, Bélarus
Maison
Smarhon, Bélarus
Surface 125 m²
Maison 3 niveaux 124 m2, 4 pièces, chauffage au gaz, grand sous-sol, garage, salle de bain ❤…
$105,791
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Chalet dans Mikhanavichy, Bélarus
Chalet
Mikhanavichy, Bélarus
Surface 282 m²
Grand chalet 282 m2 en ag. Mihanovichi Gîte en briques pour une grande famille à seulement 1…
$300,331
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Maison dans Jabinka, Bélarus
Maison
Jabinka, Bélarus
Surface 52 m²
Terrain 9781. Maison à vendre à Zhabinka.Demander des informations plus détailléesNos client…
$52,305
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