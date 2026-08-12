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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Bélarus

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Minsk
1418
Maladetchna
38
Mahiliow
127
Baranavitchy
25
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462 propriétés total trouvé
Chalet 2 chambres dans Zdanovicki sielski Saviet, Bélarus
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Chalet 2 chambres
Zdanovicki sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
Le complexe urbain"MIRUAR SPA-HOTEL & VILLAS"Un espace où le silence parle plus fort que les…
Prix ​​sur demande
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Chalet 4 chambres dans Minsk, Bélarus
Ruban Unité VIP
Chalet 4 chambres
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 199 m²
Nombre d'étages 3
Une occasion rare d'acheter une propriété qui combine confort, intimité et valeur à long ter…
$598,000
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Vendeur particulier
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Русский
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Maison 4 chambres dans Tarasava, Bélarus
Maison 4 chambres
Tarasava, Bélarus
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Nombre d'étages 2
🏡 Résidence exclusive, à seulement 5 minutes de l'avenue Pobediteley. Le "Miami près de Mins…
$3,50M
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Maison dans Starobinski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Starobinski sielski Saviet, Bélarus
Surface 26 m²
Dacha 17 km de Soligorsk ❤️ Brick cottage dans le partenariat de jardin "Bee" Adresse: Staro…
$5,292
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Maison dans Slonim, Bélarus
Maison
Slonim, Bélarus
Surface 168 m²
Grande maison de deux étages pour une vie confortable - tout est pensé au plus petit détail!…
$80,000
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dans Tomkavicy, Bélarus
Tomkavicy, Bélarus
Surface 63 m²
La moitié de la maison avec son propre terrain de 17 acres près de la ville de Fanipol est à…
$39,500
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Appartement 3 chambres dans Pliechtchanitsy, Bélarus
Appartement 3 chambres
Pliechtchanitsy, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 68 m²
Sol 1/1
Dans le village urbain prometteur et en développement de Pleschenitsa, il y a un confortable…
$43,040
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Maison dans Navahroudak, Bélarus
Maison
Navahroudak, Bélarus
Surface 114 m²
A vendre une maison résidentielle à Novogrudok, rue Gorbatova, 10. La surface totale de 114 …
$54,274
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Maison dans Tycynki, Bélarus
Maison
Tycynki, Bélarus
Surface 97 m²
Votre rêve de la vie paysanne commence ici ! Nous vous proposons d'acheter une maison très a…
$44,105
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Chalet dans Valiarjanava, Bélarus
Chalet
Valiarjanava, Bélarus
Surface 438 m²
A vendre cottage exclusif classe premium 100% prêt avec des meubles avec sa propre piscine d…
$597,287
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Maison dans Navahroudak, Bélarus
Maison
Navahroudak, Bélarus
Surface 114 m²
A vendre une maison résidentielle à Novogrudok, rue Gorbatova, 10. La surface totale de 114 …
$54,274
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Maison dans Slonim, Bélarus
Maison
Slonim, Bélarus
Surface 168 m²
Grande maison de deux étages pour une vie confortable - tout est pensé au plus petit détail!…
$80,000
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Maison dans Baranavitchy, Bélarus
Maison
Baranavitchy, Bélarus
Surface 260 m²
A vendre une très belle et spacieuse maison dans un endroit calme et confortable, avec toute…
$149,518
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Chalet dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 207 m²
A vendre une belle maison de campagne sur les rives de la rivière "Vyacha" dans le prestigie…
$159,277
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Maison dans Boksycki sielski saviet, Bélarus
Maison
Boksycki sielski saviet, Bélarus
Surface 70 m²
Maison de briques à 7 km de Slutsk, toutes communications ❤️ A vendre une maison en brique d…
$45,556
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Maison dans Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 86 m²
Le chalet est vendu à deux niveaux - l'arbre est gainé d'un chariot à 21 km de la Ring Road …
$22,000
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Maison dans Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus
Surface 175 m²
Belle maison en bois finlandais 200 mm 12 km de Moscou ❤️ Maison haut de gamme en bois strat…
$239,252
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Maison dans Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 126 m²
Résidence toute l'année sous Minsk est à vendre! À seulement 35 km de MKAD !L'équilibre parf…
$43,869
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Maison dans Vialiki Trascianiec, Bélarus
Maison
Vialiki Trascianiec, Bélarus
Surface 180 m²
Maison prête avec meubles à 2 km de Minsk ❤️ Entièrement prêt pour la maison de vie à Bolsha…
$194,371
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Maison dans Chmielieuski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Chmielieuski sielski Saviet, Bélarus
Surface 52 m²
Terrain 9809. Maison à vendre à Sokolovo Demander des informations plus détaillées Le prix e…
$20,011
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Chalet dans Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 71 m²
A vendre une maison de campagne confortable dans le bâtiment du chalet de Bagritsovschyna, r…
$69,683
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Maison dans Smarhon, Bélarus
Maison
Smarhon, Bélarus
Surface 125 m²
Maison 3 niveaux 124 m2, 4 pièces, chauffage au gaz, grand sous-sol, garage, salle de bain ❤…
$105,791
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Chalet dans Mikhanavichy, Bélarus
Chalet
Mikhanavichy, Bélarus
Surface 282 m²
Grand chalet 282 m2 en ag. Mihanovichi Gîte en briques pour une grande famille à seulement 1…
$300,331
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Maison dans Bor, Bélarus
Maison
Bor, Bélarus
Surface 57 m²
Votre rêve de la vie paysanne commence ici ! Nous vous proposons d'acheter une maison très a…
$19,741
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Maison dans Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Surface 376 m²
A vendre une maison à 15 km de la Ring Road de Moscou, direction Myadel, région de Minsk, qu…
$139,000
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Chalet dans Dukora, Bélarus
Chalet
Dukora, Bélarus
Surface 76 m²
Une maison construite pour elle-même. Extreme section 21,5 acres en ag. Dukora près de la ri…
$113,619
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Maison dans Pryvolny, Bélarus
Maison
Pryvolny, Bélarus
Surface 303 m²
Lieu:A seulement 8 minutes en voiture de la capitale ! Le terrain dans un endroit pittoresqu…
$170,000
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Chalet dans Stanislavouski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Stanislavouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 154 m²
Le terrain est de 25 acres dans PNV, il est possible de prendre un terrain à proximité pour …
$70,000
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Maison dans Dubrovienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dubrovienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 85 m²
Maison à vendre à D. Netech (7 km de Lida). La maison est entièrement préparée pour vivre. L…
$110,000
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Maison dans Chalopienicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Chalopienicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 45 m²
Nous vous offrons une excellente option pour ceux qui apprécient le confort, la nature et l'…
$15,185
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