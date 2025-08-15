Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Palonkauski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Palonka, Bélarus
Appartement 3 chambres
Palonka, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 49 m²
Sol 1/1
C'est bon ! Une excellente option pour des vacances d'été, mais vous pouvez également envisa…
$7,800
Caractéristiques des propriétés en Palonkauski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
