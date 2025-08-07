Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Pliechtchanitsy, Bélarus

Fabrication 209 m² dans Pliechtchanitsy, Bélarus
Fabrication 209 m²
Pliechtchanitsy, Bélarus
Surface 209 m²
Sol 1
Entreprise rentable avec infrastructure prête et magasin A vendre rentable KFH avec infrast…
$255,000
Entrepôt 503 m² dans Pliechtchanitsy, Bélarus
Entrepôt 503 m²
Pliechtchanitsy, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 503 m²
Sol 1/1
Un bâtiment industriel d'une superficie de 502,8 m2 à vendre. dans le quartier Logoisk. Le b…
$52,000
Entrepôt 744 m² dans Pliechtchanitsy, Bélarus
Entrepôt 744 m²
Pliechtchanitsy, Bélarus
Nombre de pièces 10
Surface 744 m²
Sol 2/2
Nous portons à votre attention un terrain avec une structure permanente, situé à l'adresse: …
$150,000
