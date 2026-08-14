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Restaurants à vendre en Pinsk, Bélarus

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propriété commerciale
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Restaurant 1 384 m² dans Pinsk, Bélarus
Restaurant 1 384 m²
Pinsk, Bélarus
Surface 1 384 m²
Nombre d'étages 3
Bâtiment multifonctionnel à vendre dans le centre historique de PinskAdresse: Pinsk, rue Lén…
$680,000
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Restaurant 989 m² dans Pinsk, Bélarus
Restaurant 989 m²
Pinsk, Bélarus
Surface 989 m²
Nombre d'étages 3
Bâtiment multifonctionnel à vendre dans le centre historique de PinskAdresse: Pinsk, rue Lén…
$500,000
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