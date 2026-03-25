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Immobilier commercial en Pinsk, Bélarus

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 3 538 m² dans Pinsk, Bélarus
Propriété commerciale 3 538 m²
Pinsk, Bélarus
Surface 3 538 m²
Sol 1/1
Locaux commerciaux, entrepôt d. Pinsk, Rue Krasnoarmeiska, 18 Superficie totale : 3 537.6 m2…
$1,67M
T.V.A.
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Bureau 3 538 m² dans Pinsk, Bélarus
Bureau 3 538 m²
Pinsk, Bélarus
Surface 3 538 m²
Sol 1/1
local de détail, entrepôt g. Pinsk, St. Krasnoarmeyskaya, 18 k superficie totale: 3 537,…
$1,67M
T.V.A.
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