  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Pieskauski sielski Saviet
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Pieskauski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Pacavichy, Bélarus
Maison 3 chambres
Pacavichy, Bélarus
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 83 m²
Nombre d'étages 1
$25,000
Caractéristiques des propriétés en Pieskauski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
