Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Navakolasava
  4. Commercial

Immobilier commercial en Navakolasava, Bélarus

5 propriétés total trouvé
Fabrication 1 354 m² dans Navakolasava, Bélarus
Fabrication 1 354 m²
Navakolasava, Bélarus
Surface 1 354 m²
Sol 1/1
Deux bâtiments de production ou menuiserie d'exploitation (production de fenêtres Euro, port…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale 2 939 m² dans Navakolasava, Bélarus
Propriété commerciale 2 939 m²
Navakolasava, Bélarus
Surface 2 939 m²
Nous vous proposons un complexe intéressant de bâtiments sur un grand terrain, qui est repré…
$365,700
T.V.A.
Laisser une demande
Propriété commerciale 2 939 m² dans Navakolasava, Bélarus
Propriété commerciale 2 939 m²
Navakolasava, Bélarus
Surface 2 939 m²
Nous vous proposons un complexe intéressant de bâtiments sur un grand terrain, qui est repré…
$365,700
T.V.A.
Laisser une demande
Boutique 1 171 m² dans Navakolasava, Bélarus
Boutique 1 171 m²
Navakolasava, Bélarus
Surface 1 171 m²
Nombre d'étages 2
Ancien magasin à vendre. Il faut le réparer. Numéro de contrat avec l'agence 622/1 de 2025-07-18
$45,000
Laisser une demande
Restaurant 2 939 m² dans Navakolasava, Bélarus
Restaurant 2 939 m²
Navakolasava, Bélarus
Surface 2 939 m²
Nous vous proposons un complexe intéressant de bâtiments sur un grand terrain, qui est repré…
$365,700
T.V.A.
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller