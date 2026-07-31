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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Navahrudak District, Bélarus

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Navahroudak
12
Kasalieuski sielski Saviet
6
6 propriétés total trouvé
dans Niouda, Bélarus
Niouda, Bélarus
Surface 58 m²
A vendre partie d'un immeuble résidentiel dans le village de Nevda, 57 (district de Novogrud…
$25,806
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Maison dans Vierabjevicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Vierabjevicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 65 m²
En vente une maison d'habitation à l'adresse Polberg, 18 (district de Novogrudok). La maison…
$11,527
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Maison dans Vierabjevicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Vierabjevicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 65 m²
En vente une maison d'habitation à l'adresse Polberg, 18 (district de Novogrudok). La maison…
$11,527
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LDV InvestLDV Invest
dans Niouda, Bélarus
Niouda, Bélarus
Surface 58 m²
A vendre partie d'un immeuble résidentiel dans le village de Nevda, 57 (district de Novogrud…
$25,806
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Maison dans Kasalieuski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kasalieuski sielski Saviet, Bélarus
Surface 135 m²
Vente maison résidentielle D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (district de Novogrudok). La super…
$87,000
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Maison dans Kasalieuski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kasalieuski sielski Saviet, Bélarus
Surface 135 m²
Vente maison résidentielle D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (district de Novogrudok). La super…
$87,000
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Types de propriétés en Navahrudak District

appartements
maisons

Caractéristiques des propriétés en Navahrudak District, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
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