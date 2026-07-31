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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Navahrudak District, Bélarus

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Navahroudak
12
Kasalieuski sielski Saviet
6
6 propriétés total trouvé
dans Niouda, Bélarus
Niouda, Bélarus
Surface 58 m²
A vendre partie d'un immeuble résidentiel dans le village de Nevda, 57 (district de Novogrud…
$25,806
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dans Niouda, Bélarus
Niouda, Bélarus
Surface 58 m²
A vendre partie d'un immeuble résidentiel dans le village de Nevda, 57 (district de Novogrud…
$25,806
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Maison dans Kasalieuski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kasalieuski sielski Saviet, Bélarus
Surface 93 m²
A vendre une maison résidentielle à Novogrudok, Sovetskaya str., 54, un endroit où les oisea…
$26,700
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TekceTekce
Maison dans Kasalieuski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kasalieuski sielski Saviet, Bélarus
Surface 135 m²
Vente maison résidentielle D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (district de Novogrudok). La super…
$87,000
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Maison dans Kasalieuski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kasalieuski sielski Saviet, Bélarus
Surface 135 m²
Vente maison résidentielle D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (district de Novogrudok). La super…
$87,000
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Maison dans Kasalieuski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kasalieuski sielski Saviet, Bélarus
Surface 93 m²
A vendre une maison résidentielle à Novogrudok, Sovetskaya str., 54, un endroit où les oisea…
$26,700
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Types de propriétés en Navahrudak District

appartements
maisons

Caractéristiques des propriétés en Navahrudak District, Bélarus

avec Jardin
Bon marché
Luxe
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