Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Voblast de Minsk
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrasse

Appartements avec terrasse à vendre en Voblast de Minsk, Bélarus

Maladetchna
38
Borissov
26
Fanipal
204
Baraulianski sielski Saviet
67
Montrer plus
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Appartement 1 chambre
Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Sol 5/5
✨ Un port vert. Quartier du ruisseau MountainCe n'est pas seulement un appartement, c'est un…
$145,862
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Voblast de Minsk

1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Voblast de Minsk, Bélarus

avec Garage
avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller