Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Voblast de Minsk
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrain de golf

Appartements près du club de golf à vendre en Voblast de Minsk, Bélarus

Maladetchna
40
Borissov
27
Fanipal
202
Baraulianski sielski Saviet
72
Montrer plus
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Appartement 1 chambre
Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 3/7
✅ Nous vous aidons à vendre votre propriété à un prix réel et souhaité.💫 Et nous achetons :🌿…
$89,414
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Voblast de Minsk

1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Voblast de Minsk, Bélarus

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller