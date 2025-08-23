Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Liaskavicki sielski Saviet
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Liaskavicki sielski Saviet, Bélarus

maisons
3
3 propriétés total trouvé
Maison 8 chambres dans Liaskavicki sielski Saviet, Bélarus
Maison 8 chambres
Liaskavicki sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 1
Surface 172 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons à la vente un terrain d'investissement unique : un terrain avec un obje…
$19,800
Laisser une demande
Maison dans Liaskavicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Liaskavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 172 m²
Nous vous présentons à la vente un terrain d'investissement unique : un terrain avec un obje…
$19,800
Laisser une demande
Maison 8 chambres dans Liaskavicki sielski Saviet, Bélarus
Maison 8 chambres
Liaskavicki sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Surface 172 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons à la vente un terrain d'investissement unique : un terrain avec un obje…
$19,800
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Liaskavicki sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller