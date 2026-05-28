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Propriétées résidentielles Piscine à vendre en Lida District, Bélarus

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Lida
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Hancarski sielski Saviet
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Dubrovienski sielski Saviet
6
Tracciakouski sielski Saviet
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2 propriétés total trouvé
Maison dans Tarnouski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Tarnouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 171 m²
A vendre une maison à 8 km de Lida, à Cybory. La maison est d'un étage avec un grenier de la…
$93,000
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dans Lida, Bélarus
Lida, Bélarus
Surface 41 m²
1/2 part dans la propriété d'une maison d'habitation est vendue. Approvisionnement en eau et…
$20,000
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Types de propriétés en Lida District

appartements
maisons

Caractéristiques des propriétés en Lida District, Bélarus

avec Garage
avec Jardin
Bon marché
Luxe
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