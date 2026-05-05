Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Lida District
  4. Résidentiel
  5. Jardin

Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Lida District, Bélarus

;
Lida
49
Dubrovienski sielski Saviet
7
Hancarski sielski Saviet
7
Tracciakouski sielski Saviet
3
14 propriétés total trouvé
dans Tracciakouski sielski Saviet, Bélarus
Tracciakouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 95 m²
Moins de 1 km à g. Lida à Ostrovlya, près de l'eau centrale, gazoduc et asphalte (20 mètres)…
$29,000
Laisser une demande
Maison dans Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Surface 115 m²
Gîte confortable à vendre dans le pittoresque Dorzh Prix par accord Une excellente option po…
$15,000
Laisser une demande
Maison dans Dubrovienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dubrovienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 51 m²
Ferme à vendre à la périphérie de Lida à Pridybayly, à 5-10 minutes en voiture de la ville d…
$5,900
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 115 m²
Maison de brique à vendre à Lida sur l'avenue Victory, 176. Spacieuse et fiable maison en br…
$28,000
Laisser une demande
Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 176 m²
Un bâtiment résidentiel fonctionnel dans la rue est à vendre. 1er Hasanovskaya ... Block bri…
$54,000
Laisser une demande
Maison dans Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Surface 45 m²
Une maison de jardin est à vendre près de D. Dorji, adapté pour la vie toute l'année. Cuisin…
$17,500
Laisser une demande
MontbelMontbel
Maison dans Piersamajski, Bélarus
Maison
Piersamajski, Bélarus
Surface 62 m²
Vous cherchez un endroit calme près de la ville ? Cette maison est une option idéale pour un…
$23,000
Laisser une demande
Maison dans Piersamajski, Bélarus
Maison
Piersamajski, Bélarus
Surface 62 m²
Vous cherchez un endroit calme près de la ville ? Cette maison est une option idéale pour un…
$19,900
Laisser une demande
Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 62 m²
Sur la rue Dzerjinsky sur un grand terrain de 10.26 acres parmi de nombreux thyya et arbuste…
$26,500
Laisser une demande
Maison dans Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Hancarski sielski Saviet, Bélarus
A vendre chalet situé dans la résidence ST "Prinemanskoye", quartier Lida. La maison est de …
$10,000
Laisser une demande
Maison dans Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Surface 110 m²
Nous offrons à votre attention une maison résidentielle spacieuse avec son propre territoire…
$13,500
Laisser une demande
Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 138 m²
Dans le « village royal » vendu chalet de luxe avec de bonnes réparations, un garage majeur …
$135,000
Laisser une demande
dans Dubrounia, Bélarus
Dubrounia, Bélarus
Surface 115 m²
Dans les environs immédiats de la ville, une demi-maison (4 pièces) d'une superficie totale …
$27,000
Laisser une demande
Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 100 m²
Une maison de type mansard en brique est à vendre à Youth. Superficie totale de 100m2, résid…
$37,000
Laisser une demande

Types de propriétés en Lida District

appartements
maisons

Caractéristiques des propriétés en Lida District, Bélarus

avec Garage
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller