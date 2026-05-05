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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Lida District, Bélarus

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Lida
49
Dubrovienski sielski Saviet
7
Hancarski sielski Saviet
7
Tracciakouski sielski Saviet
3
14 propriétés total trouvé
Maison dans Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Surface 78 m²
Maison de jardin à vendre à Dorja La maison est très chaude - le matériau des murs extérieur…
$16,584
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Maison dans Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Surface 115 m²
Gîte confortable à vendre dans le pittoresque Dorzh Prix par accord Une excellente option po…
$15,000
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 91 m²
Maison en brique confortable à vendre à Lida, Klimko St.! Vous cherchez une maison confortab…
$45,000
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AdriastarAdriastar
Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 98 m²
Désignation des marchandises Maison à vendre dans la zone de l'hôpital, 1970, construite, en…
$35,000
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 176 m²
Un bâtiment résidentiel fonctionnel dans la rue est à vendre. 1er Hasanovskaya ... Block bri…
$54,000
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Maison dans Piersamajski, Bélarus
Maison
Piersamajski, Bélarus
Surface 62 m²
Vous cherchez un endroit calme près de la ville ? Cette maison est une option idéale pour un…
$23,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Maison dans Piersamajski, Bélarus
Maison
Piersamajski, Bélarus
Surface 62 m²
Vous cherchez un endroit calme près de la ville ? Cette maison est une option idéale pour un…
$19,900
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 84 m²
Immeuble résidentiel à vendre ( sur Sloboda ) sur la rue Dzerjinsky, construit en 2003 ( chi…
$64,000
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 93 m²
Maison résidentielle spacieuse à vendre dans le quartier de la jeunesse. La superficie total…
$65,000
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Maison dans Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Surface 110 m²
Nous offrons à votre attention une maison résidentielle spacieuse avec son propre territoire…
$13,500
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 138 m²
Dans le « village royal » vendu chalet de luxe avec de bonnes réparations, un garage majeur …
$135,000
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dans Dubrounia, Bélarus
Dubrounia, Bélarus
Surface 115 m²
Dans les environs immédiats de la ville, une demi-maison (4 pièces) d'une superficie totale …
$27,000
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 73 m²
A vendre maison d'un étage dans le microdistrict jeunesse. La maison dispose de 4 chambres e…
$26,500
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 100 m²
Une maison de type mansard en brique est à vendre à Youth. Superficie totale de 100m2, résid…
$37,000
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Types de propriétés en Lida District

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maisons

Caractéristiques des propriétés en Lida District, Bélarus

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avec Piscine
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