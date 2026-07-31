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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Krasnienski sielski Saviet, Bélarus

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maisons
27
5 propriétés total trouvé
Maison dans Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 54 m²
Le gîte se trouve à 40 km de MKAD. Garden Association Green Hills-2, direction Molodechensk…
$10,900
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Maison dans Krasnaje, Bélarus
Maison
Krasnaje, Bélarus
Surface 79 m²
Un foyer fiable pour la vie et les loisirs ❤️ Maison spacieuse et fiable pour vivre conforta…
$49,900
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Maison dans Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 43 m²
Dacha en CT "Medtechnician" - votre coin personnel de la nature❤️Quartier de Molodechno Adre…
$16,671
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OkeaskOkeask
dans Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 80 m²
Excellente demi-maison de 80 m2 avec garage séparé et baignoire. ❤️Cette maison est une merv…
$33,900
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Maison dans Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 80 m²
Excellente maison de bois, direction Molodechnen, Gare ferroviaire des trains Olekhnovichi e…
$10,900
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Caractéristiques des propriétés en Krasnienski sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
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