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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Krasnienski sielski Saviet, Bélarus

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maisons
27
4 propriétés total trouvé
Maison dans Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 37 m²
L'option idéale pour ceux qui cherchent non seulement un chalet, mais un lieu de pouvoir pou…
$10,900
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Maison dans Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 27 m²
Le chalet se trouve à 50 km du MKAD. Garden Association Monolith-92, direction Molodechensk…
$7,500
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dans Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 80 m²
Excellente demi-maison de 80 m2 avec garage séparé et baignoire. ❤️Cette maison est une merv…
$33,900
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TekceTekce
Maison dans Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 80 m²
Excellente maison de bois, direction Molodechnen, Gare ferroviaire des trains Olekhnovichi e…
$10,900
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Caractéristiques des propriétés en Krasnienski sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
Bon marché
Luxe
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