  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Kazlouscynski sielski Saviet
  4. Commercial

Immobilier commercial en Kazlouscynski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 196 m² dans Kazlouscynski sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 196 m²
Kazlouscynski sielski Saviet, Bélarus
Surface 196 m²
"Paris is only 6 km away: House in Noviki – Your Idyllic Refuge" ____________________ In the…
$65,900
